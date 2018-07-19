Библиотеки Харькова приглашают читателей определять победителя конкурса "Еспресо. Выбор читателей"

19 июля, 2018, 12:00

Библиотеки Харькова присоединились к проведению книжного конкурса “Еспресо. Выбор читателей”

"Чтение – это уникальный процесс, способный сделать из человека личность, умеющую чувствовать, сопереживать, мыслить независимо. Читающий человек – сознательный человек и гражданин, основа благополучия страны, - считает Лариса Федотова, заместитель директора по научной работе "Харьковской областной универсальной научной библиотеки. - Библиотека – первейшая учреждение, функцией которой, кроме выдачи, является популяризация книг, достойных прочтения. Конкурсы активизируют интерес читателей. Кроме того, позволяют получить обратную связь и оценку".

В библиотеке рассказали, что читатели ищут новые темы, нестандартные ответы на вопросы и вызовы в современных книгах. В классике находят качество и совершенство текста, художественность, познавательность, возможно отвлечение от проблем. Сегодня чтение - это определенный позитивный тренд, как, например, занятие спортом, здоровое питание, уход за собой. Молодые люди не боятся показать себя интеллектуальным человеком, а наоборот стремятся к этому.

"Говорят о проблеме уменьшения интереса к книге, но существование на просторах Интернета разнообразных книжно-читательских сайтов, страниц в соцсетях, инициатив указывает на то, что читателей не меньше. Они стали использовать сеть. Однако непопулярность библиотек до сих пор является проблемой, у людей много стереотипов. Потенциальные пользователи просто не знают, что библиотеки работают для граждан, основные услуги публичных библиотек являются бесплатными", - продолжает Лариса.

Большинство библиотек не имеют достаточного комплектования, однако благодаря государственным программам новые книги все же появляются на полках. Областные библиотеки получают обязательный экземпляр местных изданий. Почти в каждом населенном пункте можно найти современные библиотеки - с хорошим ремонтом, новыми книгами, техникой и доступом в интернет, в которых проходят различные мероприятия и тренинги.

"Инициатива телеканала "Еспресо" - прекрасная. Создавать положительный имидж для библиотек на всеукраинском уровне просто необходимо. Поэтому идея конкурса с привлечением читателей – очень хорошая. Со своей стороны, библиотеки открыты для креативных проектов, предложений и сотрудничества", - сказала Лариса Федотова.

Напомним, голосование за лучшие книги для взрослых и детей пройдет в библиотеках с сентября до конца октября.

Где состоится голосование в Харькове:

"Харьковская областная универсальная научная библиотека" (г.Харьков, 61003, вул. Кооперативная, 13/2).

"Центральная библиотека им. И.С.Тургенева Централизованной библиотечной системы Слободского района города Харькова" (г. Харьков, 61036, вул. Черноморская, 3).

"Харьковская государственная научная библиотека имени В.Г.Короленко" (61003, г. Харьков, пров. Короленко, 18)

"Центральная библиотека Основянского района" (г. Харьков, вул. Молочная, 20).