Британские студенты стерли "расистское" стихотворение Киплинга со стены вуза
Об этом сообщает ВВС.
Такое решение приняла студенческий совет, представитель которой Сара Хан написала: "Мы считаем, что Киплинг представляет собой все прямо противоположное свободе, освобождению и правам человека. Все потому, что мы выступаем как студенческий совет.
До самого стихотворения "Если" у студентов претензий нет, их недовольство вызвали другие произведения нобелевского лауреата. В частности, Хан назвала расистским стихотворение "Бремя белого человека", а также другие произведения, "которые оправдывают действия Британской империи в Индии и унижают людей разных этнических групп".
Руководство университета отказалось комментировать произошедшее, заявив, что такие решения - компетенция студенческого совета.
Однако, как сообщает агентство, Ян Монтефиоре, заслуженный профессор по истории литературы XX в. университета Кента говорит, что считать Киплинга расистом - ужасная неграмотность и большое упрощение.
Стихотворение Киплинга “Если” в переводе Самуила Маршака:
СЫНУ
О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,
И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и в несчастье,
Которым, в сущности, цена одна,
И если ты готов к тому, что слово
Твое в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, сможешь снова-
Без прежних сил – возобновить свой труд,
И если ты способен все, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Все проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел,
И если сможешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!»
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег,-
Земля – твое мой мальчик, достоянье!
И более того, ты – человек!
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