Британские студенты стерли "расистское" стихотворение Киплинга со стены вуза

19 июля, 2018, 22:13

Студенты университета Манчестера стерли со стены здания своего вуза стихотворение британского поэта Редьярда Киплинга "Если", потому что считают его расистом

Об этом сообщает ВВС.

Такое решение приняла студенческий совет, представитель которой Сара Хан написала: "Мы считаем, что Киплинг представляет собой все прямо противоположное свободе, освобождению и правам человека. Все потому, что мы выступаем как студенческий совет.

До самого стихотворения "Если" у студентов претензий нет, их недовольство вызвали другие произведения нобелевского лауреата. В частности, Хан назвала расистским стихотворение "Бремя белого человека", а также другие произведения, "которые оправдывают действия Британской империи в Индии и унижают людей разных этнических групп".

Руководство университета отказалось комментировать произошедшее, заявив, что такие решения - компетенция студенческого совета.

Однако, как сообщает агентство, Ян Монтефиоре, заслуженный профессор по истории литературы XX в. университета Кента говорит, что считать Киплинга расистом - ужасная неграмотность и большое упрощение.

Стихотворение Киплинга “Если” в переводе Самуила Маршака:

СЫНУ

О, если ты покоен, не растерян,

Когда теряют головы вокруг,

И если ты себе остался верен,

Когда в тебя не верит лучший друг,

И если ждать умеешь без волненья,

Не станешь ложью отвечать на ложь,

Не будешь злобен, став для всех мишенью,

Но и святым себя не назовешь,



И если ты своей владеешь страстью,

А не тобою властвует она,

И будешь тверд в удаче и в несчастье,

Которым, в сущности, цена одна,

И если ты готов к тому, что слово

Твое в ловушку превращает плут,

И, потерпев крушенье, сможешь снова-

Без прежних сил – возобновить свой труд,



И если ты способен все, что стало

Тебе привычным, выложить на стол,

Все проиграть и вновь начать сначала,

Не пожалев того, что приобрел,

И если сможешь сердце, нервы, жилы

Так завести, чтобы вперед нестись,

Когда с годами изменяют силы

И только воля говорит: «Держись!»



И если можешь быть в толпе собою,

При короле с народом связь хранить

И, уважая мнение любое,

Главы перед молвою не клонить,

И если будешь мерить расстоянье

Секундами, пускаясь в дальний бег,-

Земля – твое мой мальчик, достоянье!

И более того, ты – человек!