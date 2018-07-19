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Авиакатастрофа изнутри. Пассажир самолета снял падение и остался жив

10 июня в ЮАР, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории произошла авиакатастрофа, которую один из пассажиров самолета снял на видео. В катастрофе погибли двое человек, еще 18 пострадали

Видео было опубликовано в среду, сообщает CBC News.

Пассажир летел у левого крыла судна, и на видеозаписи видно, как загорелся двигатель. "Это плохо, очень плохо", - говорит человек в видеозаписи.

На кадрах видно, как самолет стремительно летит вниз. В поле зрения нет посадочной полосы. Кто-то отмечал необходимость пристегнуть ремень.

Далее глухой звук, похожий на взрыв, слышно, когда самолет падает на землю, а экран становится черным, но запись видео продолжается. В кадре появился задымленный салон лайнера и послышались стоны раненых пассажиров.
В результате авиакатастрофы погибли два человека - бортинженер Крис Барнард (Chris Barnard) скончался на месте происшествия, а другая жертва скончалась в больнице. Еще 18 человек получили ранения. Кроме того, обломки самолета травмировали трех рабочих на молочной фабрике, рядом с которой он упал.

Самолет Convair CV340 1954 выпуска принадлежал Национальном авиационном музея Нидерландов "Авиодром", и проводил испытательный полет. Он использовался для спецрейсов и перевозки туристов.

Главной версией крушения лайнера является отказ двигателя. Южноафриканское управления гражданской авиации (SACAA) сообщило, что самолет имел действительный сертификат летной годности, но он должен был закончиться в августе.

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