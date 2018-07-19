Авиакатастрофа изнутри. Пассажир самолета снял падение и остался жив
Видео было опубликовано в среду, сообщает CBC News.
Пассажир летел у левого крыла судна, и на видеозаписи видно, как загорелся двигатель. "Это плохо, очень плохо", - говорит человек в видеозаписи.
На кадрах видно, как самолет стремительно летит вниз. В поле зрения нет посадочной полосы. Кто-то отмечал необходимость пристегнуть ремень.
Далее глухой звук, похожий на взрыв, слышно, когда самолет падает на землю, а экран становится черным, но запись видео продолжается. В кадре появился задымленный салон лайнера и послышались стоны раненых пассажиров.
В результате авиакатастрофы погибли два человека - бортинженер Крис Барнард (Chris Barnard) скончался на месте происшествия, а другая жертва скончалась в больнице. Еще 18 человек получили ранения. Кроме того, обломки самолета травмировали трех рабочих на молочной фабрике, рядом с которой он упал.
Самолет Convair CV340 1954 выпуска принадлежал Национальном авиационном музея Нидерландов "Авиодром", и проводил испытательный полет. Он использовался для спецрейсов и перевозки туристов.
Главной версией крушения лайнера является отказ двигателя. Южноафриканское управления гражданской авиации (SACAA) сообщило, что самолет имел действительный сертификат летной годности, но он должен был закончиться в августе.
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