Авиакатастрофа изнутри. Пассажир самолета снял падение и остался жив

19 июля, 2018, 12:20

10 июня в ЮАР, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории произошла авиакатастрофа, которую один из пассажиров самолета снял на видео. В катастрофе погибли двое человек, еще 18 пострадали

Видео было опубликовано в среду, сообщает CBC News.

Пассажир летел у левого крыла судна, и на видеозаписи видно, как загорелся двигатель. "Это плохо, очень плохо", - говорит человек в видеозаписи.

На кадрах видно, как самолет стремительно летит вниз. В поле зрения нет посадочной полосы. Кто-то отмечал необходимость пристегнуть ремень.