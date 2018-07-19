Астрономы впервые наблюдали, как звезда "поедает" планету-младенца

19 июля, 2018, 14:40

Физики из Массачусетского технологического университета при помощи рентгеновской обсерватории Chandra впервые увидели, как молодая звезда поглощает планету

Об исследованиях говорится на сайте NASA.

Астрономы наблюдают за необычным поведением звезд в созвездии Тельца-Ауриго, расположенном примерно в 450 световых годах от Земли, где находятся скопления тысяч недавно рожденных звезд. Свет в этой области раз в десять лет тускнеет, а потом все возвращается к нормальному состоянию.

В январе 2017 года ученые зарегистрировали новое снижение светимости звезды RW Aur A, направили на нее объектив рентгеновского телескопа "Чандра" и наблюдали в течение 14 часов. Анализ излучения звезды показал, что она намного горячее, чем предполагалось, плотность окружающей диска звезды достаточно велика, а в его составляющей оказалось очень много железа - не так много, как в недрах Земли, но примерно столько же, сколько на Луне.

На основе этого ученые сделали вывод, что последнее затмение звезды было связано со столкновением с планетой-младенцем, в ядре которой находится большое количество железа.

Столкновением с другим небесным телом объясняется и затмение RW Aur A - в результате разлома планеты-младенца ее останки стали плотным облаком газа и пыли. Когда это планетарное мусора попало в звезду, то создало толстую завесу, которая временно затмила свет звезды.

"Компьютерное моделирование уже давно предсказало, что планеты могут слиться со структурой молодой звезды, но мы никогда раньше не наблюдали ничего подобного. Если наша интерпретация данных правильная, это будет первым случаем, когда мы непосредственно наблюдаем за молодой звездой, которая пожирает планету или планеты", - говорит Ганс Мориц Гюнтер, научный сотрудник Института астрофизики и космических исследований Кавли.

Но чтобы узнать наверняка, откуда у звезды столько железа, ученые должны понаблюдать за ней еще хотя бы год. Если металла будет как и раньше много, астрономы смогут с уверенностью сказать, что его источник довольно большое - как планета, медленно поглощается звездой. Если же линий железа в спектре звезды станет меньше, значит, источник металла был небольшим.

"Мы тратим огромные ресурсы на то, чтобы узнать, как формируются планеты вокруг чужих звезд; конечно, нам очень важно знать, как они могут разрушаться собственными звездами, и какие факторы определяют, будет ли планета уничтожена или останется на орбите", - объясняет Гюнтер.

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