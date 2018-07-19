Американский стартап начнет продавать летающие машины уже в 2019 году

19 июля, 2018, 17:57

Американский стартап Terrafugia в 2019 году начнет продажи своего летающего автомобиля Terrafugia Transition со складными крыльями

Стоить транспорт будет около $330 тысяч, пишет EnGadget.

Летающий автомобиль Terrafugia разрабатывается с 2008 года, первые испытания аппарата прошли в 2009 году. Максимальная дальность полета составит 644 км, скорость - 161 км/ч.

Складные крылья позволяют машине передвигаться по земле со скоростью до 100 км/ч. Фактически, автомобиль представляет собой нетипичный компактный самолет.

Terrafugia Transition оснащен гибридным газово-электрическим двигателем. Особая заслонка позволяет активировать функцию Boost, которая на короткое время увеличивает мощность. Для безопасности пассажира в транспорт встроена парашютно-спасательная система и четыре подушки безопасности. Для управления водителю нужна лицензия пилота.