Американский стартап начнет продавать летающие машины уже в 2019 году
Стоить транспорт будет около $330 тысяч, пишет EnGadget.
Летающий автомобиль Terrafugia разрабатывается с 2008 года, первые испытания аппарата прошли в 2009 году. Максимальная дальность полета составит 644 км, скорость - 161 км/ч.
Складные крылья позволяют машине передвигаться по земле со скоростью до 100 км/ч. Фактически, автомобиль представляет собой нетипичный компактный самолет.
Terrafugia Transition оснащен гибридным газово-электрическим двигателем. Особая заслонка позволяет активировать функцию Boost, которая на короткое время увеличивает мощность. Для безопасности пассажира в транспорт встроена парашютно-спасательная система и четыре подушки безопасности. Для управления водителю нужна лицензия пилота.
- Компания Opener тестирует первый пассажирский персональный мультилет BlackFly с вертикальными взлетом и посадкой
- Калифорнийский стартап Kitty Hawk представил первый прототип персонального электрического флаера Kitty Hawk Flyer
- Ранее компания Uber показала видео с концепцией работы летающего такси, которое можно будет вызвать с помощью приложения для заказа автомобиля.
- Японская компания придумала способ борьбы с трудоголизмом своих соотечественников - там предлагают использовать дроны, чтобы выгонять работников после завершения рабочего времени.
- Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии провела эксперимент, чтобы выяснить, кто быстрее и лучше управляет беспилотным летательным аппаратом - искусственный интеллект или профессиональный пилот.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-