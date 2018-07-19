286 тыс. украинцев находятся в современном рабстве, - исследование

19 июля, 2018, 14:52

В условиях современного рабства живут около 286 тыс. украинцев

Об этом сообщает организация Walk Free Foundation, которая ежегодно публикует Глобальный индекс рабства.

В этом рейтинге Украина находится на 49 месте среди 167 исследованных стран (наихудшей считается первая в списке страна).

Исследователи выяснили, что в Украине находится в рабстве 641 человек на 100 тыс. населения. При этом за последние два года позиция Украины улучшилась - в 2016 году Украина находилась на 33 позиции (прежде всего из-за активной фазы войны на Донбассе). Однако количество современных рабов в целом выросла - на то время специалисты насчитали в Украине более 210 тыс. современных рабов. Следует отметить также, что в 2018 году исследователи несколько изменили методику.

У лидера списка - Северной Кореи - в рабстве находится 10456 человек на 100 тыс. населения. За Северной Кореей следуют Эритрея, Бурунди, Центральноафриканская Республика и Афганистан - страны, страдающие от конфликтов и репрессивных режимов.

В США, которые находятся на 158 месте в рейтинге, современными рабами считают 126 человек на 100 тыс. населения.

Авторы исследования понимают современное рабство как "ситуации эксплуатации, при которых человек не может отказать или сбежать из-за угроз, насилия, принуждения, злоупотребление властью или обмана". Речь идет о различные формы рабства, в том числе сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, детский труд и принудительный брак.

Количество современных рабов в мире в целом исследователи оценивают в свыше 40 млн.