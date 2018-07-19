10 лучших авиакомпаний мира. Определили пассажиры

19 июля, 2018, 13:35

В Британском консалтинговом бюро Skytrax назвали лучшие авиакомпании по результатам опроса пассажиров

Об этом пишет Airline Quality.

Skytrax специализируется на анализе сервиса авиаперевозчиков. Они составляют список самых комфортных авиакомпаний на основе отзывов пассажиров.

В этом году лучшим авиаперевозчиком стала компания Singapore Airlines. Второе место занял лидер рейтинга по 2017 год Qatar Airways. Третьей стала японская компания ANA All Nippon Airways.

Рейтинг лучших авикомпаний:

Singapore Airlines Qatar Airways ANA All Nippon Airways Emirates EVA Air, Cathay Pacific Airways Lufthansa Hainan Airlines Garuda Indonesia Thai Airways

Опрос проводился с августа 2017 года по май 2018-го. Свои отзывы оставили 20,36 млн респондентов. Анкетирование проводили в более 100 странах мира. Всего анализировали сервис 335 авиакомпаний.