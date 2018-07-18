Избиение 2-летнего сына: женщина имеет еще 4 детей с инвалидностью и пьет

18 июля, 2018, 12:01

Двухлетний Миша, которого недавно побила мать из-за плача в селе на Тернопольщине, сейчас находится в реанимации

Об этом сообщает издание 20 хвилин.

У женщины кроме 2-летнего сына есть еще четверо детей. В селе, где проживает мать, рассказали, что она побила еще одного своего ребенка - годовалого Федора. Он сейчас в районной больнице.

"Женщина уже не первый бьет своих детей, семью благополучной назвать трудно. У женщины пятеро детей, они имеют инвалидность по состоянию психического здоровья", - рассказал сельский председатель Палашивськои сельского совета Валентин Унгурян.

Сельский председатель говорит, что детей уже изымали у матери год назад, потому что она употребляла алкоголь и не присматривала за ними должным образом. Они находились в Залищицком реабилитационном центре. Но условия проживания семьи улучшились и детей вернули.

"Подобная ситуация была 8 июля, 10-го я сообщил в службу по делам детей, они этим вопросом занимались. Побои были средней тяжести. Мы пришли совершить акт обследования и обнаружили легкие телесные повреждения в области лица в Миши. Я сообщил службу, они отреагировали ", - рассказал председатель.