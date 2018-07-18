Из больницы выписали 12 пострадавших от отравления во львовском фаст-фуде

18 июля, 2018, 10:50

За прошедшие сутки из медучреждений выписали 12 пострадавших от пищевого отравления во львовском фаст-фуде "Томаш кебаб"

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

В больницах на стационарном лечении остаются 16 человек, двое пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Всего за медпомощью к медикам обратились 30 человек.

13 июля во Львовский областный центр экстренной медицинской помощи поступило сообщение о госпитализации пациентов с диагнозом пищевая токсикоз-инфекция и острая кишечная инфекция. Все они питались в заведении общественного питания Tomash Kebab ( ул. П. Кулиша, 10).

По состоянию на 17.00 час. 16 июля, всего за помощью обратились 29 человек, в том числе - 1 ребенок, из которых госпитализировано 27 человек, выписано из ЛОІКЛ - 8 человек, в стационаре остается 19 человек. 2 лица, одно из которых - ребенок, в возрасте 17 лет, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении.

Пациентам проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий, согласно клинических протоколов МОЗ Украины.