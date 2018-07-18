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Илон Маск и тысячи ученых и предпринимателей отказались от разработки "самостоятельного оружия"

160 компаний, а также более 2,4 тыс. ученых и предпринимателей во время Международной конференции по искусственному интеллекту (IJCAI) в Стокгольме подписали договор, который предусматривает отказ от разработки оружия с искусственным интеллектом

Об этом пишет The Verge.

Появление оружия, способного самостоятельно выбрать цель и вступить с ним в бой, несет угрозу моральным и прагматическим принципам человечества, а право о лишении человека жизни никогда не должно передаваться машине, говорится в документе.

Предприниматели и ученые также обратились к Организации объединенных наций (ООН) с требованием принять законы, ограничивающие разработку боевых роботов.

"Наконец-то лидеры разработки искусственного интеллекта перешли от разговоров к действию. Оружие, которое само решает, убивать человека или нет, столь же опасно, как и биологическое или химическое оружие. И регулировать его нужно так же жестко", - комментирует Макс Тегмарк, профессор физики в MIT.

Сейчас в мире существует около тысячи боевых систем с искусственным интеллектом. Ранее Илон Маск заявил, что Северная Корея и ее эксперименты с запусками ракет ничто по сравнению с угрозой со стороны искусственного интеллекта. По мнению предпринимателя, искусственный интеллект способен уничтожить всю цивилизацию.

"Искусственный интеллект (AI) готов играть все большую роль в военных системах. Существует насущная возможность и необходимость для граждан, политиков и лидеров различать приемлемое и неприемлемое использование AI", - написано в документе. "В этом свете мы, нижеподписавшиеся, согласны с тем, что решение о человеческой жизни никогда не должно быть передано машине. В этой позиции есть моральная составляющая, что мы не должны позволять машинам принимать жизненные решения".

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем правительства и мировых лидеров создать будущее с сильными международными нормами, положениями и законами против летального автономного оружия. Сейчас они отсутствуют, мы предпочитаем придерживаться высоких стандартов: мы не будем участвовать и не будем поддерживать разработку, производство, торговлю или использование смертоносного автономного оружия. Мы просим, чтобы технологические компании и организации, а также руководители, политики и другие лица присоединились к нам в этом обещании", - говорится в заявлении.

Полный текст заявления и список подписей можно найти здесь.

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