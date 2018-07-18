Вылезти из собственной кожи. Ученые опубликовали детальное видео с "шелушением" тарантула

18 июля, 2018, 18:15

Новое видео дает возможность детально рассмотреть, как тарантул вида Brachypelma smithi буквально вылезает из своей кожи

Как пишет Science Alert, семь часов "процедуры" вместили в 40-секундный ролик, на котором тарантул постепенно сбрасывает старое "одеяние".

Этот вид пауков обитает в пустынях и зарослях Мексики. И, как и все остальные членистоногие, он должен линять, чтобы расти.

Членистоногие покрыты жестким и негибким корпусом, а значит не могут расширяться внутри него. Поэтому прежде чем сбросить старую "одежду" им нужно вырастить новую кожу.

Взрослые тарантулы обычно линяют около одного раза в год, младшие тарантулы, проходящие через более значительные всплески роста, линяют чаще.

Ученые называют этот процесс "шелушением", а начинается он как только живая ткань между старой и новой кожей начинает распадаться.

Сначала тарантул сжимает живот, подталкивая жидкость в голову и верхнюю часть тела. Это создает давление, которое отталкивает панцирь прямо от головы паука. Потом тарантул начинает отбрасывать старую кожу, словно снимая особенно узкую пару джинсов.

Только паук сможет выбраться из старой оболочки, новая и более мягкая кожа начинает твердеть, как правило, в течение нескольких дней. И именно в это время происходит наибольший всплеск роста.

Однако, линька - это не только процесс роста. Новая кожа не содержит никаких внешних паразитов и "поставляется" с абсолютно новыми сенсорными и защитными волосками. Аналогичным образом тарантулы могут даже отрастить потерянные придатки, например, лапы.

Читайте также: Не бойтесь акул, бойтесь насекомых. У кого из животных больше шансов вас убить