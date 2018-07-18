Впервые для поступления на медспециальности надо набрать более 150 баллов на ВНО

18 июля, 2018, 12:34

Во вступительной кампании 2018 года пройти на медицинские специальности в вузы можно только со вступительными баллами свыше 150 из профильных предметов

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Поступить на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" смогут только те абитуриенты, которые набрали более 150 баллов по результатам внешнего независимого оценивания по конкурсным предметам — биологии, химии или математики", - говорится в сообщении.

Цель такого нововведения — отобрать лучших абитуриентов и в конечном итоге повысить качество медицинского обслуживания. Ведь до сих пор, несмотря на большой конкурс на медицинские специальности, уровень знаний зачисленных абитуриентов часто был неудовлетворительным. Например, из более 8 тысяч абитуриентов, которые были зачислены на медицинские специальности в 2017 году, 41% набрали меньше 150 баллов ВНО по одному предмету, 19% — по двум предметам и 7% — из трех. Еще хуже статистика по отдельным специальностям. Так, более половины будущих педиатров имели меньше 150 баллов ВНО по одному предмету, 20% — по двум предметам и 6% — из трех.

В этом году за средства государственного бюджета будут готовить 4507 медицинских работников (специальность “Медицина”). Места не закреплены за конкретными учреждениями высшего образования, они будут распределяться по процедуре “широкого конкурса”. Это значит, что ЗВО, в которых подали заявления больше всего абитуриентов, получат больше всего мест по госзаказу.

"Благодаря новым правилам поступления на медицинские специальности решающее значение имеют знания абитуриентов и их мотивация стать медиком", - добавили в сообщении.