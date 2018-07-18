Ватикан разрешил терять девственность женщинам, которые посвятили себя служению Иисусу

18 июля, 2018, 11:25

Женщинам, которые решили посвятить свою жизнь служению Христу, разрешили не хранить девственность

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Ватикана.

"Призыв дать клятву в безобидной, супружеский и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности", - указано в документе.

Теперь девственность не является необходимой предпосылкой для прохождения обряда посвящения.

Новые правила могут призвать к служению религиозным убеждением женщин, которые были в сексуальных отношениях с мужчиной, а также овдовевших женщин.

Американская ассоциация посвященных девственниц заявила, что шокирована этим нововведением. Они напомнили Ватикану, что традиция католической церкви всегда основывалась на даровании невиновности как духовной, так и физической.

Во всем мире насчитывается примерно 5 тысяч "невест Христа" - светских женщин, которые не вступают в монашеский орден, но посвящают себя служению Христу. Во время церемонии они одеваются в белые одежды и дают обещание не выходить замуж и не вступать в половые отношения. Они обычно носят обручальные кольца как символ своей клятвы.