 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Ираке произошла серия терактов, есть жертвы

В городе Киркук на севере Ирака произошла серия взрывов, в результате пострадали восемь человек

Об этом сообщает портал Shafaaq News.

Как сообщается, первый инцидент произошел в центре Киркука, второй - возле трассы, ведущей в Багдад, третий - в районе Думейз.

Отмечено, что по предварительным данным, в результате взрывов пострадали восемь человек, двое находятся в критическом состоянии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

больше новостей

19 июля, 2018 четверг

18 июля, 2018 среда

17 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать