В Ираке произошла серия терактов, есть жертвы
18 июля, 2018, 23:31
В городе Киркук на севере Ирака произошла серия взрывов, в результате пострадали восемь человек
Об этом сообщает портал Shafaaq News.
Как сообщается, первый инцидент произошел в центре Киркука, второй - возле трассы, ведущей в Багдад, третий - в районе Думейз.
Отмечено, что по предварительным данным, в результате взрывов пострадали восемь человек, двое находятся в критическом состоянии.
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