В Ираке произошла серия терактов, есть жертвы

18 июля, 2018, 23:31

В городе Киркук на севере Ирака произошла серия взрывов, в результате пострадали восемь человек

Об этом сообщает портал Shafaaq News.

Как сообщается, первый инцидент произошел в центре Киркука, второй - возле трассы, ведущей в Багдад, третий - в районе Думейз.

Отмечено, что по предварительным данным, в результате взрывов пострадали восемь человек, двое находятся в критическом состоянии.