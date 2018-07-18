В тернопольской квартире произошел взрыв: 7-летнего мальчика и его отца госпитализировали с ожогами
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел вчера, около 20.30 вечера. Пожарные подручными средствами потушили огонь, который не успел набрать обороты.
В результате взрыва огнем было уничтожено вытяжную вентиляцию на площади 1м.кв., повреждены вещи домашнего обихода, облицовки стен и потолка, входные двери квартиры, облицовка стен лестничной клетки дома между 8-м и 9-м этажом, ударной волной повреждена междуэтажная оконная рама.
"На момент бедствия в квартире находились три человека. В медицинское учреждение с ожогами тела II-III степени госпитализирован владельца квартиры 1973 г.н. и его малолетнего сына 2011 г.р", - подчеркнули в ведомстве.
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