В оккупированном Енакиево на насосной станции погибли четверо людей

18 июля, 2018, 11:50

Во вторник, 17 июля, в оккупированном Россией Енакиево Донецкой области во время работ на канализационной насосной станции очистных сооружений компании "Вода Донбасса" произошел несчастный случай, в результате которого погибли четверо людей

Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Донбасса".

"В результате трагедии погибли: инженер-технолог Сыроватская Елена Александровна 1993 года рождения, оператор хлораторных установок Беседина Людмила Николаевна 1974 года рождения, слесарь-ремонтник Подольский Сергей Владимирович 1961 года рождения, электрогазосварщик Топbчак Андрей Игоревич, 1974 года рождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще четыре человека пострадали.

"Госпитализированы: начальника очистных сооружений Николенко Светлану Леонидовну 1981 года рождения, слесаря-ремонтника Ефременко Александра Александровича 1984 года рождения, слесаря-ремонтника Верчакова Игоря Ивановича 1972 года рождения, машиниста насосных установок Верчакову Наталью Владимировну 1954 года рождения", - сообщает пресс-служба предприятия.

На предприятии не уточняют, что именно случилось, однако информационные ресурсы оккупантов сообщают, что люди отравились в результате выброса газа.