В Киеве из-за замечания мужчина поджег дверь соседа и разбил окна

18 июля, 2018, 14:06

В Киеве мужчина сделал замечание хулигану, на что тот поджег дверь его квартиры и повыбивал окна

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось на проспекте Ватутина. В полицию позвонили соседи и сообщили, что один из жильцов дома пытается поджечь дверь и бьет окна на первом этаже.

На месте правоохранители задержали мужчину, на которого указали соседи. В ходе осмотра врачи обнаружили у него непроникающие ранения, а после оказания первой помощи госпитализировали в стационар.

Как выяснилось из допроса свидетелей, один сосед возвращался домой и увидел другого, который приставал к девушке. Он сделал замечание, но хулиган начал угрожать, поэтому конфликт продолжился в подъезде. Правонарушитель с товарищем пришел к соседу выяснить отношения. Чтобы не пугать семью, мужчина покинул помещение и стал убегать по лестнице. Когда изуверы догнали его, применил зарегистрированное травматическое оружие.

На момент инцидента соседка по дому, открыла дверь и помогла скрыться мужчине от преследователей, после чего вызвала полицию. Но злоумышленников это не остановило, и они продолжили совершать хулиганские действия.

Сначала попытались поджечь дверь, а когда им это не удалось, выбежали на улицу и начали крушить окна соседей.

При появлении полицейских один из нарушителей сразу убежал, а другого задержали на месте. Сейчас он находится в больнице, однако в подильшому понесет ответственность за содеянное.

Установлено, что 35-летний киевлянин ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения за ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), и решают вопрос относительно открытия уголовного производства по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УКУ.

Также правоохранители разыскивают другого фигуранта, чтобы установить степень участия в произошедшем и привлечь к ответственности.