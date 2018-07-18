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В Киеве на Печерске произошло ДТП, 2 погибших


фото: Інформатор
Утром 18 июля в Киеве на улице Саперно-Слободской произошло ДТП, в результате которого погибло двое людей

Об этом сообщает Информатор.

По информации, столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes Vito. По предварительной информации, Daewoo двигался в сторону Южного моста по дороге с односторонним движением. По неизвестной причине, Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и выехал ему на встречу. В результате лобового столкновения погиб водитель и девушка-пассажирка Lanos. Их тела спасателям пришлось вырезать из машины специальной техникой.

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Водителя и пассажира с Mercedes Vito госпитализировали в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыла полиция, три кареты "скорой" и спасатели.

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