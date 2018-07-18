В курортном городе женщина присыпала состоятельных мужчин и обворовывала их. Две ее жертвы умерли

18 июля, 2018, 17:05

На Херсонщине полицейские задержали подозреваемую в убийствах мужчин в результате отравления медицинским препаратом

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Жертвами злоумышленницы на черноморских курортах стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона. Ради их денег и ценных вещей женщина подсыпала в напитки мужчин сильнодействующий медицинский препарат. Когда жертвы теряли сознание, она забирала их мобильные телефоны, деньги и золотые украшения. Оба мужчины скончались, по предварительной причине, вследствие большой дозы препарата в сочетании с алкоголем.

Известно, что преступления произошли в курортном городе Скадовск 14 июля и в селе Железный Порт 16 июля. Тела обоих мужчин без видимых следов насильственной смерти обнаружили в номерах отелей. В комнатах были бутылки из-под шампанского и окурки сигарет со следами женской помады. Полицейские предположили, что мужчины умерли неслучайно.

Оперативники узнали, что в ночь преступлений потерпевшие знакомились в ночных клубах с женщиной, которую затем приводили в отель. В обоих случаях с мужчинами была одна и та же женщина. Благодаря составленному фотопортрету была установлена личность подозреваемой.

Женщина рассказала, что медицинский препарат для "усыпления" потенциальных жертв она приобрела в аптеке. Состоятельных мужчин подыскивала в кафе и ночных клубах. После знакомства она предлагала провести часть вечера у них в отеле. Там она незаметно подсыпала в алкоголь мужчин сильнодействующий медицинский препарат, который, возможно, и привел к их смерти.