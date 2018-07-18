В ГП “Документ” обещают, что задержки с выдачей биометрических паспортов в скором времени прекратятся

18 июля, 2018, 21:45

В ближайшее время в ГП “Документ” обещают вернуться к срокам изготовления биометрических паспортов, которые обусловлены законодательством

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал пресс-секретарь государственного предприятия "Документ" Владимир Полищук.

"Мы помним, когда начинался ажиотаж на получение биометрических паспорта. Это был май-июнь прошлого года. Сейчас такой ситуации с огромными очередями уже нет. Вы сейчас можете зайти в любой центр выдачи загранпаспортов и увидеть, что там почти пусто. Сейчас интерес украинцев к оформлению загранпаспортов на 10-15% меньше, чем месяц назад. Люди, которые планировали летние отпуска, они уже весной или в начале лета получили паспорт ", - сказал Полищук.

По его словам, люди, которые еще не получили загранпаспорт и планируют отдых зимой, сейчас имеют лучшую возможность для заказа документа.

Также спикер рассказал о ситуации со сроками изготовления биометрических паспортов.

"Если раньше была ситуация, когда людям приходилось ждать по три месяца для получения своего загранпаспорта или 1,5-2 месяца даже при условии срочности изготовления, то сейчас ситуация нормализуется. В ближайшее время мы вернемся к срокам изготовления, которые обусловлены нашим законодательством: 7 -20 рабочих дней ", - добавил Полищук.