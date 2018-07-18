В ГП “Документ” обещают, что задержки с выдачей биометрических паспортов в скором времени прекратятся
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал пресс-секретарь государственного предприятия "Документ" Владимир Полищук.
"Мы помним, когда начинался ажиотаж на получение биометрических паспорта. Это был май-июнь прошлого года. Сейчас такой ситуации с огромными очередями уже нет. Вы сейчас можете зайти в любой центр выдачи загранпаспортов и увидеть, что там почти пусто. Сейчас интерес украинцев к оформлению загранпаспортов на 10-15% меньше, чем месяц назад. Люди, которые планировали летние отпуска, они уже весной или в начале лета получили паспорт ", - сказал Полищук.
По его словам, люди, которые еще не получили загранпаспорт и планируют отдых зимой, сейчас имеют лучшую возможность для заказа документа.
Также спикер рассказал о ситуации со сроками изготовления биометрических паспортов.
"Если раньше была ситуация, когда людям приходилось ждать по три месяца для получения своего загранпаспорта или 1,5-2 месяца даже при условии срочности изготовления, то сейчас ситуация нормализуется. В ближайшее время мы вернемся к срокам изготовления, которые обусловлены нашим законодательством: 7 -20 рабочих дней ", - добавил Полищук.
- Напомним, что за год с момента внедрения безвизового режима в Украине зафиксировано 20 млн пересечений границы с ЕС, что на 2,3 млн больше, чем в прошлые годы.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-