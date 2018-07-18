В центре Ровно мужчина с портретом Николая II кричал, что ждет российские танки

18 июля, 2018, 20:20

В центре Ровно сотрудники патрульной полиции задержали 71-летнего жителя Почаева Тернопольской области, который держал в руках портрет Николая II и кричал, что ждет российские танки

Об этом сообщает "Ровно Вечернее".

Инцидент произошел возле майдана Независимости. Мужчина с портретом российского царя Николая II кричал, что ждет российские танки, а когда они приедут, будет вешать украинцев. Кроме того, мужчина назвал украинцев "мазепинскими и бандеровскими предателями".

Местные жители вызвали полицию. После прибытия мужчина назвал сотрудницу правоохранительных органов "сатаной в штанах" и начал крестить ее. Патрульные задержали мужчину и отвезли в отделение полиции. Как было установлено, задержанный является уроженцем Российской Федерации.

На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) и отпустили. По словам пресс-секретаря патрульной полиции Оксаны Юрченко, это не первый подобный конфликт с участием этого человека. Недавно его задерживали в Дубенском районе.