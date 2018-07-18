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В аннексированном Крыму сформировали список "крымоненавистников". Кто в него входит

Так называемая общественная палата Крыма сформировала "крымское досье" политических и культурных деятелей Украины и России, которые не признали аннексию полуострова

Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы будем в это досье включать тех людей, которых неофициально называют крымоненавистниками", - пояснил "председатель" ГП Республики Григорий Иоффе.

По его словам, сейчас в "крымское досье" входят экс-депутаты Верховной Рады Украины Андрей Сенченко, экс-премьер-министр Крыма Сергей Куницын, украинский омбудсмен Людмила Денисова, журналисты Павел Казарин, Александр Янковский и Валентина Самар, ректор Таврического национального университета Владимир Казарин, бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук, бывший крымский экономист Андрей Клименко.

В досье также включены руководители "крымских" ведомств на Украине: прокурор Гюндус Мамедов, глава ГУ СБУ в АРК и городе Севастополе Александр Шмитько, начальник главного управления Нацполиции Украины в АРК и городе Севастополе Анатолий Бахчиванджи, постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

В список также вошли деятели культуры: кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахеджакова, актриса Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая.

"Формирование" крымского досье продолжается. Собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы", - добавил Иоффе.

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