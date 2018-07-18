В аэропорту задержали 4 сутенеров, которые отправляли украинок в сексуальное рабство в Китай

18 июля, 2018, 17:33

На Киевщине за продажу украинок в сексуальное рабство в Китай полицейские задержали группу сутенеров

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Трое украинцев совместно с гражданином Китайской Народной Республики вербовали, а потом переправляли через границу молодых девушек, которые находились в уязвимом состоянии и трудном материальном положении.

Установлено, что злоумышленники круглосуточно контролировали девушек, быстро делали им все необходимые документы и покупали авиабилеты. Для избежания проблем во время пересечения Государственной границы Украины, проводили подробный инструктаж относительно цели поездки в Китайскую Народную Республику.

В Нацполиции отмечают, что девушки попадали в нечеловеческие условия жизни, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, которые постепенно втягивали в долговую кабалу и делали невозможным возвращение в Украину.