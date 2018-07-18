Украина и Грузия договариваются о поездках граждан по внутренним паспортам

18 июля, 2018, 18:05

Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко во время визита в Грузию обсудил с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе возможность поездок украинцев и грузин по внутренним паспортам

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Грузинская сторона выразила готовность ускорить внутригосударственные процедуры, которые бы позволили открыть возможность для взаимных поездок", - говорится в сообщении.

Кроме того, Саенко и Бахтадзе выразили готовность активизировать сотрудничество в развитии транспортных коридоров в рамках "Нового Шелкового пути" - товарного маршрута из Европы в Китай.

"Украина готова продолжать конструктивный диалог и сотрудничество по вопросам совершенствования существующих и развития новых транспортных маршрутов, а также устранения препятствий на пути движения товаров и услуг. В этом контексте актуальным является вопрос развития "Нового Шелкового пути", - подчеркнул Саенко, отметив, что развитие таких транспортных коридоров позволит существенно увеличить объемы украинского экспорта.

Стороны также обсудили проведение заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое может состояться в этом году.