Убийство украинца в Турции: тело мужчины доставят домой в четверг
Об этом сообщили в администрации КП "Международный аэропорт "Запорожье", передает Укринформ.
"По предварительной информации, тело погибшего туриста должны доставить в 10.10 в четверг. Это будет самолет авиакомпании "Роза ветров", - прокомментировали в запорожском аэропорту.
Как сообщал Укринформ, 57-летний житель Запорожья Андрей Сова скончался в больнице Алания 14 июля. До этого он шесть дней был в коме после драки с туристом из России.
7 июля во время просмотра матча Чемпионата мира по футболу Хорватия - Россия между 57-летним украинцем и 30-летним россиянином возник конфликт. Во время выяснения отношений россиянин ударил туриста из Запорожья. Тот упал и ударился головой.
Пострадавшего в состоянии комы доставили в местную больницу.
Личность подозреваемого в избиении украинского туриста установлена, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета выезда с территории Турции, а также уплату штрафа в течение 7 дней. По факту открыто уголовное производство.
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