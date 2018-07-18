Убийство украинца в Турции: тело мужчины доставят домой в четверг

18 июля, 2018, 07:15

Тело погибшего в результате столкновения с россиянином в Турции украинца Андрея Совы доставят на родину в четверг, 19 июля

Об этом сообщили в администрации КП "Международный аэропорт "Запорожье", передает Укринформ.

"По предварительной информации, тело погибшего туриста должны доставить в 10.10 в четверг. Это будет самолет авиакомпании "Роза ветров", - прокомментировали в запорожском аэропорту.

Как сообщал Укринформ, 57-летний житель Запорожья Андрей Сова скончался в больнице Алания 14 июля. До этого он шесть дней был в коме после драки с туристом из России.

7 июля во время просмотра матча Чемпионата мира по футболу Хорватия - Россия между 57-летним украинцем и 30-летним россиянином возник конфликт. Во время выяснения отношений россиянин ударил туриста из Запорожья. Тот упал и ударился головой.

Пострадавшего в состоянии комы доставили в местную больницу.

Личность подозреваемого в избиении украинского туриста установлена, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета выезда с территории Турции, а также уплату штрафа в течение 7 дней. По факту открыто уголовное производство.