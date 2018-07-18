Трое гастарбайтеров с Украины оказались под завалами дома в Праге

18 июля, 2018, 14:30

В Праге трое гастарбайтеров из Закарпатья оказались под завалами здания, в котором проводили ремонтные работы

Об этом сообщает Голос Карпат.

Произошел обвал дома на улице Микуландска в центре Праги, где в 17 июля утром упали два этажа. Двое человек из Хуста и один из Виноградова получили серьезные травмы.

В частности стало известно, что молодой житель Виноградова впервые поехал на заработки. Именно его состояние является самым тяжелым - у мужчины серьезная травма позвоночника.

Также известно, что закарпатцы работали в Чехии нелегально. Остальных рабочих из бригады будет депортировано.

Как сообщают местные СМИ, пожарные нашли двух людей вскоре после обвала части здания, третьего раненого пришлось извлекать из-под завалов. Все три работника оказались в больнице, причем состояние одного крайне тяжелым. Служба спасения перевела его в Центральный военный госпиталь (УХН), сейчас муж в искусственной коме.

Согласно найденной информации и кадров, и с помощью экспертов следователи расследуют причину обвала и возможную уголовную ответственность.