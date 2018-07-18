Секс или семья: стали ли для подростков родители важнее интима
Об этом пишет BBC.
Во время исследования ученые установили, что молодежь стала употреблять меньше алкогольных напитков. Этим можно объяснить резкое уменьшение количества подростковых беременностей в Британии.
Две трети участников заявили, что они никогда в жизни не имели интимных отношений, а четверть сказала, что они никогда не употребляли спиртное.
В отчете говорится о том, что нынешнее поколение подростков выглядит более разумным и направляет свои силы на образование и будущую карьеру. Также они хотят избежать ранних беременностей.
Более 80% участников определяют своим главным приоритетом хорошие результаты во время экзаменов или успешную карьеру. Они также считают, что проводить время с семьей - это очень важно.
Исследование показало и то, что четыре из пяти участников считают чувствовали бы позорно, если бы стали подростками-родителями, а девушки не ожидают, что государство или родители будут помогать, если они забеременеют.
Количество подростковых беременностей начало сокращаться на протяжении последних 20 лет после того, как британское правительство начало стратегию борьбы с самыми высокими показателями таких беременностей в странах Западной Европы.
Правительственная программа предусматривала лучший доступ к контрацептивам и секс-образовании для подростков в школах. От 2007 года количество подростковых беременностей сократилось на 50%.
- Напомним, финский министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Анника Саарикко хочет обеспечить молодежь по всей стране бесплатной контрацепцией.
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