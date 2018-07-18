Секс или семья: стали ли для подростков родители важнее интима

18 июля, 2018, 14:42

Британская Служба консультаций по беременности (BPAS) провела исследование с участием тысячи подростков в возрасте от 16 до 18 лет и выяснила, что подростки предпочитают: секс или родителей

Об этом пишет BBC.

Во время исследования ученые установили, что молодежь стала употреблять меньше алкогольных напитков. Этим можно объяснить резкое уменьшение количества подростковых беременностей в Британии.

Две трети участников заявили, что они никогда в жизни не имели интимных отношений, а четверть сказала, что они никогда не употребляли спиртное.

В отчете говорится о том, что нынешнее поколение подростков выглядит более разумным и направляет свои силы на образование и будущую карьеру. Также они хотят избежать ранних беременностей.

Более 80% участников определяют своим главным приоритетом хорошие результаты во время экзаменов или успешную карьеру. Они также считают, что проводить время с семьей - это очень важно.

Исследование показало и то, что четыре из пяти участников считают чувствовали бы позорно, если бы стали подростками-родителями, а девушки не ожидают, что государство или родители будут помогать, если они забеременеют.

Количество подростковых беременностей начало сокращаться на протяжении последних 20 лет после того, как британское правительство начало стратегию борьбы с самыми высокими показателями таких беременностей в странах Западной Европы.

Правительственная программа предусматривала лучший доступ к контрацептивам и секс-образовании для подростков в школах. От 2007 года количество подростковых беременностей сократилось на 50%.