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СБУ задержала донецкого бизнесмена, который финансировал террористов

Служба безопасности Украины задержала в аэропорту "Борисполь" при попытке вылета в одну из стран Ближнего Востока сообщника терористі так называемой "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил взаимодействие с террористами.

В знак благодарности делец предоставлял представителям т.н. "ДНР" авто для перевозок и горючее. Кроме того коммерсант ежемесячно передавал от двадцати до тридцати тысяч рублей одному из "депутатов" так называемой "народной рады "ДНР" за "содействие бизнесу".

Сейчас пособнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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