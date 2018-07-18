СБУ задержала донецкого бизнесмена, который финансировал террористов

18 июля, 2018, 10:05

Служба безопасности Украины задержала в аэропорту "Борисполь" при попытке вылета в одну из стран Ближнего Востока сообщника терористі так называемой "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил взаимодействие с террористами.

В знак благодарности делец предоставлял представителям т.н. "ДНР" авто для перевозок и горючее. Кроме того коммерсант ежемесячно передавал от двадцати до тридцати тысяч рублей одному из "депутатов" так называемой "народной рады "ДНР" за "содействие бизнесу".

Сейчас пособнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.