Сандра Буллок продает свой тропический дом. Сколько он стоит

18 июля, 2018, 10:22

Голливудская актриса Сандра Буллок показала свой тропический дом в Лос-Анджелесе, который продает за почти $3 миллиона

Об этом пишет BravoTV.

Свой дом в Лос-Анджелесе Сандра Буллок начала сдавать в аренду за $ 15 тыс. В 2018-м они решили выставить его на продажу.

Тропический дом актриса купила в 2001 году. Тогда она заплатила за него $ 1,5 млн. Теперь стартовая цена недвижимости вдвое больше - $ 3 млн.

Этот дом построили еще в 1940-х годах. Тот, кто приобретет дом, станет соседом актрисы Кэмерон Диас.

Общая площадь поместья Сандры Буллок - 1961 метр квадратный. В доме есть четыре спальни и три ванные комнаты. Внутри особняка - высокие потолки, часть из них имеет окна. В особняке есть специально оборудованный тренажерный зал.

Дом украшен зеленью, внешне есть уютная терраса с пальмами. Во дворе много тропических растений и бассейн.