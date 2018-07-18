Сандра Буллок продает свой тропический дом. Сколько он стоит
Об этом пишет BravoTV.
Свой дом в Лос-Анджелесе Сандра Буллок начала сдавать в аренду за $ 15 тыс. В 2018-м они решили выставить его на продажу.
Тропический дом актриса купила в 2001 году. Тогда она заплатила за него $ 1,5 млн. Теперь стартовая цена недвижимости вдвое больше - $ 3 млн.
Этот дом построили еще в 1940-х годах. Тот, кто приобретет дом, станет соседом актрисы Кэмерон Диас.
Общая площадь поместья Сандры Буллок - 1961 метр квадратный. В доме есть четыре спальни и три ванные комнаты. Внутри особняка - высокие потолки, часть из них имеет окна. В особняке есть специально оборудованный тренажерный зал.
Дом украшен зеленью, внешне есть уютная терраса с пальмами. Во дворе много тропических растений и бассейн.
- Напомним, в 65 километрах от Шанхая на острове Шенгшан находится городок, на котором никто не живет с начала 1990-х: за 30 лет оно почти полностью заросло зеленью.
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