Россияне из гранатометов обстреляли Южное возле Горловки
18 июля, 2018, 19:00
От 7 утра до 18 часов 18 июля российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Южное, что возле Горловки.
Потерь среди украинских военных нет.
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- Напомним, что 8 мая Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Южное Донецкой области, которое находится возле оккупированной Горловки.
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