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Россияне из гранатометов обстреляли Южное возле Горловки

От 7 утра до 18 часов 18 июля российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Южное, что возле Горловки.

Потерь среди украинских военных нет.

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  • Напомним, что 8 мая Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Южное Донецкой области, которое находится возле оккупированной Горловки.
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