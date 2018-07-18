Rolls-Royce разрабатывает роботов-тараканов для ремонта самолетов
Об этом пишет CNBC.
Компания занимается разработкой вместе с учеными из Гарвардского университета и Университета Ноттингема. Роботаргани смогут проверить работоспособность двигателя в 60 раз быстрее человека - обычно этот процесс занимает пять часов, а искусственный интеллект может справиться с задачей за пять минут.
Себастьян де Риваз, научный сотрудник Гарвардского университета, сказал, что вдохновение для дизайна происходит от таракана и что работы были в разработке в течение восьми лет.
Он добавил, что следующим шагом является установка камер и датчиков и уменьшение их до 15-миллиметрового размера. Только работы выполнят свое задание, они смогут быть запрограммированы на то, чтобы оставить двигатель или просто "виметуться" самым двигателем. Увеличенные прототипы устройств компания показала на авиасалоне "Фарнборо" в Великобритании.
Также инженеры ведут разработку миниатюрных роботов-змей, которые могут проникнуть внутрь двигателя и удалить мусор из камеры сгорания. Дату выпуска устройств в компании не раскрывают.
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