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Rolls-Royce разрабатывает роботов-тараканов для ремонта самолетов

Концерн Rolls-Royce разрабатывает роботов-тараканов, которые будут оперативно диагностировать авиадвигатели и проводить косметический ремонт в случае выявления небольших неисправностей

Об этом пишет CNBC.

Компания занимается разработкой вместе с учеными из Гарвардского университета и Университета Ноттингема. Роботаргани смогут проверить работоспособность двигателя в 60 раз быстрее человека - обычно этот процесс занимает пять часов, а искусственный интеллект может справиться с задачей за пять минут.

Себастьян де Риваз, научный сотрудник Гарвардского университета, сказал, что вдохновение для дизайна происходит от таракана и что работы были в разработке в течение восьми лет.

Он добавил, что следующим шагом является установка камер и датчиков и уменьшение их до 15-миллиметрового размера. Только работы выполнят свое задание, они смогут быть запрограммированы на то, чтобы оставить двигатель или просто "виметуться" самым двигателем. Увеличенные прототипы устройств компания показала на авиасалоне "Фарнборо" в Великобритании.

Также инженеры ведут разработку миниатюрных роботов-змей, которые могут проникнуть внутрь двигателя и удалить мусор из камеры сгорания. Дату выпуска устройств в компании не раскрывают.

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