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Работников госкомпаний лишили наград и бонусов

Кабинет министров во время заседания запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я предлагаю... запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты, премии должны быть достойными... Но что касается жадности, чрезмерности, я такого поддержать не могу", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства поручил Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) подготовить это решение и определить максимальную сумму дополнительных выплат.

В свою очередь первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что МЭРТ подготовит это решение в течение трех дней.

  • Напомним, в конце мая наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решил премировать 41 сотрудника на общую сумму $45,6 за вклад в победу в судебном процессе с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

  • Арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,56 млрд. По результатам решения двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

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