Работников госкомпаний лишили наград и бонусов

18 июля, 2018, 12:55

Кабинет министров во время заседания запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я предлагаю... запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты, премии должны быть достойными... Но что касается жадности, чрезмерности, я такого поддержать не могу", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства поручил Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) подготовить это решение и определить максимальную сумму дополнительных выплат.

В свою очередь первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что МЭРТ подготовит это решение в течение трех дней.