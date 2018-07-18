Работников госкомпаний лишили наград и бонусов
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я предлагаю... запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я считаю, что зарплаты, премии должны быть достойными... Но что касается жадности, чрезмерности, я такого поддержать не могу", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.
Глава правительства поручил Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) подготовить это решение и определить максимальную сумму дополнительных выплат.
В свою очередь первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что МЭРТ подготовит это решение в течение трех дней.
-
Напомним, в конце мая наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решил премировать 41 сотрудника на общую сумму $45,6 за вклад в победу в судебном процессе с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
-
Арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,56 млрд. По результатам решения двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-