"Запугивание "титушками" является неприемлемым": посольство США осудило нападение на НАБУ

18 июля, 2018, 07:51

В американском посольстве прокомментировали нападение на Национальное антикоррупционное бюро

Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве в своем аккаунте в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции, неприемлемы в современном демократическом обществе", - подчеркнули в ведомстве.

Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и @nab_ukr Титушки, которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции, неприемлемы в современном демократическом обществе. @Shabunin — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 17 июля 2018 г.

Напомним, 17 июля под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошли столкновения во время двух одновременных акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого и за отставку руководителя НАБУ Артема Сытника.

Во время акций на место событий приехал председатель Соцпартии Илья Кива, а через некоторое время - директор центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. К Шабунину подбежали двое мужчин и залили ему лицо зеленкой и забросали его киевскими тортами.

Позже в этот день группа неизвестных участников акции за отставку Сытника ворвалась в помещение НАБУ, устроив там погром.

Тем временем исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин назвал нападение на директора центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и погром в помещении НАБУ в Киеве проплаченными акциями.