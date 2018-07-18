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"Ювентус" показали новую форму из океанического пластика

"Ювентус" представил третий комплект игровой формы на следующий сезон из океанического пластика

Видеоролик с презентацией был опубликован в официальном Twitter "Ювентус".

Новая экипировка сделана из переработанного океанического пластика. Изготовление формы прошло при поддержке компании Parley for the Oceans, которая специализируется на сборе и переработке пластиковых отходов в океанах. Техническим спонсором туринского клуба является фирма adidas.

Справка:

Футбольный клуб "Ювентус" — футбольный клуб из города Турин, один из старейших и наиболее титулованных клубов Италии, Европы и мира. Занимает второе место в списке IFFHS лучших клубов мира за всю историю. По данным компании Sport + Markt AG, клуб имеет собственную аудиторию болельщиков в 130 миллионов людей.

Загрязнение Мирового океана является одной из острейших проблем экологии. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

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  • Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана, ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.
  • Британский дайвер Рич Хорнер снял на камеру погружение в Индийский океан возле острова Нуса Пенида, неподалеку от побережья индонезийского туристического курорта Бали, но вместо ожидаемых скоплений скатов и других рыб обнаружил огромное скопление пластиковых отходов.
  • Испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика. Он умер, потому что не смог переварить мусор.
  • Японские ученые нашли и улучшили бактерию, которая уничтожает пластик за несколько дней.
  • Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
  • Таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерное решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят ли такой проект, остается непонятным
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