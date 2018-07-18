"Ювентус" показали новую форму из океанического пластика

18 июля, 2018, 15:24

"Ювентус" представил третий комплект игровой формы на следующий сезон из океанического пластика

Видеоролик с презентацией был опубликован в официальном Twitter "Ювентус".

Новая экипировка сделана из переработанного океанического пластика. Изготовление формы прошло при поддержке компании Parley for the Oceans, которая специализируется на сборе и переработке пластиковых отходов в океанах. Техническим спонсором туринского клуба является фирма adidas.

Справка:

Футбольный клуб "Ювентус" — футбольный клуб из города Турин, один из старейших и наиболее титулованных клубов Италии, Европы и мира. Занимает второе место в списке IFFHS лучших клубов мира за всю историю. По данным компании Sport + Markt AG, клуб имеет собственную аудиторию болельщиков в 130 миллионов людей.

Загрязнение Мирового океана является одной из острейших проблем экологии. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

Читайте также: Смерть в воздухе. Как "скучная" экология незаметно убьет 260 тысяч человек