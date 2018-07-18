"Ювентус" показали новую форму из океанического пластика
Видеоролик с презентацией был опубликован в официальном Twitter "Ювентус".
From threat into thread. Il nostro nuovo 3rd kit – fatto con @parley.tv ocean plastic. Proteggiamo gli oceani. Insieme! @adidasfootball #HereToCreate #ForzaJuvehttps://t.co/rKV8qZSKP1 pic.twitter.com/lr0D9CA0bG— JuventusFC (@juventusfc) 18 июля 2018 г.
Новая экипировка сделана из переработанного океанического пластика. Изготовление формы прошло при поддержке компании Parley for the Oceans, которая специализируется на сборе и переработке пластиковых отходов в океанах. Техническим спонсором туринского клуба является фирма adidas.
Справка:
Футбольный клуб "Ювентус" — футбольный клуб из города Турин, один из старейших и наиболее титулованных клубов Италии, Европы и мира. Занимает второе место в списке IFFHS лучших клубов мира за всю историю. По данным компании Sport + Markt AG, клуб имеет собственную аудиторию болельщиков в 130 миллионов людей.
Загрязнение Мирового океана является одной из острейших проблем экологии. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.
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- Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана, ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.
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