18 июля, 2018, 18:31

В Кривом Роге мужчина, который представился заместителем начальника охраны КП "Скоростной трамвай", ударил корреспондента по лицу

Стычка произошла на территории депо КП "Скоростной трамвай" возле станции "Площадь Труда", информирует “Первый криворожский”.

Мужчина, представившийся заместителем начальника службы охраны коммунального предприятия, ударил журналиста. Журналист приехал собрать информацию о возможном преступлении, связанном с жестоким обращением с животными.

Журналист услышал в свой адрес нецензурные слова оскорбления на националистической почве: "Хохлы... Да, я русский!".

Люди, которые живут возле станции скоростного трамвая "Площадь труда" утверждают, что сотрудники КП могли отравить собак. В Украине предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными (статья 299 УК).

Как написал в Facebook журналист Кирилл Кризалис: “После нескольких обещаний начальника депо КП "Скоростной трамвай" был отравлен одиннадцать собак. Сначала он просто обещал их отравить, если работники не перестанут их подкармливать. Сегодня обещание было сдержано. Фактом является то, что они умирали в тяжелых муках несколько часов, а после работники КП пытались "утилизировать" их тела, сбросив в "братскую могилу", которую днем ранее разрыв трактор”.

Полиция решает вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

По данным блогера Андрея Дзиндзи, мужчина может быть причастен к избиению патриотов на параде 9 мая 2017 года в Днепре.