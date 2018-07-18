"Бумбокс" сыграет концерт на границе с Крымом в поддержку политзаключенных
Об этом сообщает пресс-служба группы, передает "Украинская правда".
"19 июля в 20:00 возле пункта пропуска Каланчак в Херсонской области на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, группа "Бумбокс" сыграет концерт, ненасильственную акцию протеста, требуя освобождения всех украинских политических заключенных из российских лагерей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Каланчаке возведут сцену и группа сыграет часовой сет.
Концерт и съемка будут проходить в рамках совместной с Белорусским Свободным Театром работы над документальным фильмом "Return Ticket".
Лента имеет целью привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации части территорий нашего государства, а также к нарушению прав человека (в частности крымскотатарского народа, временно перемещенных лиц) и политических заключенных кремлевского режима.
Фильм будет снят при поддержке Международной ассоциации журналистов (IFJ).
- Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо фронтмену группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку.
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