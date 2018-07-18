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"Бумбокс" сыграет концерт на границе с Крымом в поддержку политзаключенных


фото: Afisha.bigmir
19 июля группа "Бумбокс" проведет акцию протеста на границе с оккупированным Крымом с требованием освободить всех украинских политзаключенных из колоний в России

Об этом сообщает пресс-служба группы, передает "Украинская правда".

"19 июля в 20:00 возле пункта пропуска Каланчак в Херсонской области на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, группа "Бумбокс" сыграет концерт, ненасильственную акцию протеста, требуя освобождения всех украинских политических заключенных из российских лагерей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Каланчаке возведут сцену и группа сыграет часовой сет.

Концерт и съемка будут проходить в рамках совместной с Белорусским Свободным Театром работы над документальным фильмом "Return Ticket".

Лента имеет целью привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации части территорий нашего государства, а также к нарушению прав человека (в частности крымскотатарского народа, временно перемещенных лиц) и политических заключенных кремлевского режима.

Фильм будет снят при поддержке Международной ассоциации журналистов (IFJ).

  • Напомним, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо фронтмену группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку.
 
 
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