Проект Петрука невозможно реализовать на таком ограниченном пространстве, как Шулявка, – эксперт

18 июля, 2018, 14:21

Проект транспортной развязки Виктора Петрука абсолютно неэффективен для Шулявки и попросту нереализуем в этом месте

Об этом в материале на сайте "Обозреватель" рассказал директор института "Киевдормостпроект" Владимир Воробьев.

В 2008 году Градостроительный совет посчитал проект реконструкции Шулявской развязки, который разработал институт "Киевдормостпроект", лучшим из всех, которые были представлены. Но работы на Шулявском мосту тогда так и не начались. С 2010 года этим проектом занимался другой институт – в итоге он и победил на открытом конкурсе и был утвержден Киевской администрацией.

"Чуть позже (после 2008 года, – ред.) появился проект Виктора Петрука – трехуровневая развязка с распределительным кольцом. Меня тогда попросили ознакомиться с ним. Я прямо сказал Виктору, что этот проект теоретически можно реализовать, но не на таком ограниченном пространстве, как на Шулявке. При этом вариант Петрука намного дороже, дольше, чем другие проекты и, в отличие от них, требует полного закрытия движения транспорта на неопределенный срок", – пишет директор института "Киевдормостпроект".

Эксперт сравнил два проекта реконструкции Шулявской развязки и указал на недостатки варианта Виктора Петрука.

"В проекте транспортной развязки Виктора Петрука такие нюансы. Круговое движение по часовой стрелке требует, чтобы на развязке появился как минимум один светофор. Водители, привыкшие к правостороннему движению, будут теряться на развязке, что, скорее всего, приведет к ДТП и заторам. По нормативам кольцо должно быть больше диаметром (для проезда длинномерного транспорта), и с целью соблюдения санитарных зон требует сноса входа в метро, вентиляционных шахт метро, пятиэтажного жилого дома на улице Довженко, а также, как и клеверная развязка, цеха №5 завода "Большевик". Для строительства подземного тоннеля нужно полностью перекрыть проезд на Шулявке как минимум на год. Проезд общественного транспорта по этой развязке и подъезд к остановкам будет затруднен, ведь троллейбусам и автобусам нужно будет проехать по кольцу", – пояснил Владимир Воробьев.

Также эксперт напоминает, что сроки строительства трехуровневой развязки не называются, но ориентировочно составят минимум 2 года, что больше, чем у утвержденного проекта.

"Первый вариант, который утвержден Киевской администрацией, и быстрее, и менее затратный, чем проект Виктора Петрука. Сам же проект кольцевой развязки – это красивая картинка, которую очень трудно реализовать на таком ограниченном пространстве, как Шулявский транспортный узел. Заслуги, которые сторонники этого проекта ему приписывают (недорого, больше пропускная способность, чем у других проектов, сроки строительства минимальны), на самом деле не выдерживают критики, и совершенно не соответствуют действительности", – считает директор института "Киевдормостпроект".

Отметим, "Киевдормостпроект" под руководством Воробьева разработал ряд проектов, которые уже реализованы в столице. В частности, речь идет о развязках на Почтовой площади и на Московской площади.