Президент "Киевстара" уходит с должности. Возможно, из-за критики Порошенко, - СМИ

18 июля, 2018, 08:41

Президент компании "Киевстар" Петр Чернышев уходит с поста

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на информированные источники на телеком-рынке.

По словам одного из источников, вместо Чернышова в Украине назначат генерального директора Beeline в Казахстане Александра Комарова.

Сам Чернышов пока что ситуацию не комментирует и не отвечает на вопросы журналистов.

Одной из причин увольнения Чернышова называют критику президента в одном из интервью.

"Чернышов в интервью заявил о том, что президент нарушил закон, прервав тендер 4G. Для менеджера такого уровня дипломатия по отношению к первым лицам государства - прежде всего. И подобные высказывания просто недопустимы" , - отмечает глава телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова.

Но Петр Чернышов сразу же после этого инцидента поправил свое высказывание.

Чернышов был переназначен на должность президента "Киевстар" с 14 июля 2017 года сроком на 1 год - до 13 июля 2018 года.

Сообщений о том, что сроки менялись или произошло дальнейшее переназначение, пока не было.