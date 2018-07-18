Правительство проведет пробную перепись населения в 2019 году

18 июля, 2018, 19:59

Кабинет министров по инициативе Минэкономразвития принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что это решение является частью подготовительных мероприятий к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.

Так, проведение пробной переписи населения позволит:

сформировать технологии, отработать инструменты и методы проведения Всеукраинской переписи населения;

обновить инструменты проведения Всеукраинской переписи населения, в частности протестировать использование во время переписи планшетов и ноутбуков, чтобы ускорить внесение статистической информации и ее обработку;

проработать основные организационные мероприятия осуществления Всеукраинской переписи населения, включая дальнейшую обработку полученных данных.

По предложению Государственной службы статистики пробная перепись населения будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре 2019 года.