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Правительство проведет пробную перепись населения в 2019 году

Кабинет министров по инициативе Минэкономразвития принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что это решение является частью подготовительных мероприятий к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.

Так, проведение пробной переписи населения позволит:

  • сформировать технологии, отработать инструменты и методы проведения Всеукраинской переписи населения;
  • обновить инструменты проведения Всеукраинской переписи населения, в частности протестировать использование во время переписи планшетов и ноутбуков, чтобы ускорить внесение статистической информации и ее обработку;
  • проработать основные организационные мероприятия осуществления Всеукраинской переписи населения, включая дальнейшую обработку полученных данных.

По предложению Государственной службы статистики пробная перепись населения будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре 2019 года.

  • Напомним, последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.
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