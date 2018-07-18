Правительство проведет пробную перепись населения в 2019 году
18 июля, 2018, 19:59
Кабинет министров по инициативе Минэкономразвития принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что это решение является частью подготовительных мероприятий к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.
Так, проведение пробной переписи населения позволит:
- сформировать технологии, отработать инструменты и методы проведения Всеукраинской переписи населения;
- обновить инструменты проведения Всеукраинской переписи населения, в частности протестировать использование во время переписи планшетов и ноутбуков, чтобы ускорить внесение статистической информации и ее обработку;
- проработать основные организационные мероприятия осуществления Всеукраинской переписи населения, включая дальнейшую обработку полученных данных.
По предложению Государственной службы статистики пробная перепись населения будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре 2019 года.
- Напомним, последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-