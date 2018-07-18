Послы ЕС одобрили введение санкций против лиц, причастных к строительству Керченского моста

18 июля, 2018, 14:01

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против 6 лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на Саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС одобрили решение о введении индивидуальных санкций против 6 лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.