Послы ЕС одобрили введение санкций против лиц, причастных к строительству Керченского моста
18 июля, 2018, 14:01
Послы стран-членов Европейского Союза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против 6 лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста
Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.
"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на Саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС одобрили решение о введении индивидуальных санкций против 6 лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - подчеркнул он.
Порошенко отметил, что это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.
- Напомним, Керченский мост открылся 15 мая. 16 мая с обеих сторон Керченского пролива открылось автомобильное движение.
- Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Керченского моста в 0,5 млдр грн на год.
- Кроме того, строительство моста через Керченский пролив повлекло за собой экологическое загрязнение значительной части Украины и нанесло вред полуострову Тузла.
- Решение Арбитражного трибунала по ходатайству о защите суверенных интересов Украины в связи со строительством Россией Керченского моста ожидается в 2019 году.
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