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После пыток током у Панова ухудшилось здоровье и выпадают зубы, - мать политзаключенного

Мать политзаключенного Евгения Панова рассказала, что у сына появились проблемы со здоровьем после пыток током в СИЗО

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Женщине удалось встретиться с Пановым накануне оглашения ему приговора, 10 июля.

"Он никогда ни на что не жалуется, терпит, даже если болит. Начинает говорить, когда уже сил нет терпеть. В этот раз сказал, что есть проблемы с деснами. Зубы черные после тока, болят и обламываются. Медиков там нет, и лекарств никто не дает", - рассказала мать Панова Вера Котелянец после свидания с сыном.

По ее словам, стомалога могут только привезти по коллективным просьбам заключенных. И вся помощь, которая предоставляется, - это удаление больных зубов.

По ее словам, в СИЗО Симферополя сложно передавать лекарства: нужно сначала найти аптеку, в которой выдают сертификаты на лекарства, причем ждать их нужно от трех дней до недели. Список болеутоляющих препаратов ограничен, сильнодействующие лекарства передавать нельзя.

"Последний раз передавала Жене и активированный уголь, потому что вовремя не привезли воду, и им пришлось несколько дней пить грязную воду из-под крана. Еще у него сильно болят суставы. Но в основном он не жалуется, больше переживает, как мы живем и где берем деньги на поездки и передачи", - рассказала правозащитникам женщина.

Также она отметила, что свидания заключенных с родственниками в СИЗО Симферополя происходит через мутное двойное стекло с железной арматурой между стеклами, общение обеспечивают старые телефонные трубки, через которые плохо слышно. Рядом всегда стоит охранник, и ничего лишнего сказать нельзя, приходится пользоваться условными знаками.

  • Как сообщалось, 10 августа 2016 года ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея. Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московский СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
  • Андрей Захтей впоследствии подписал досудебное соглашение с российским следствием. Одним из условий соглашения был отказ Захтея от адвоката. Евгений Панов вину не признает и от соглашения со следствием отказывается.
  • 7 февраля 2018 года российский суд в оккупированном Крыму продлил аресты фигурантов дел "украинских диверсантов" Евгению Панову, Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.
  • Так называемый Верховный суд Крыма огласил приговор украинцу Евгению Панову, приговорив его к 8 годам колонии строгого режима
     
     
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