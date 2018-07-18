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Полиция задержала двух беглецов из одесской колонии. Третий на очереди


фото: поліція Одещини
Правоохранители задержали двух из трех преступников, которые утром 17 июля сбежали из одесской колонии №51

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин в Тwitter.

"Специальная операция "Сирена" в действии. Двух беглецов из колонии задержали, на очереди третий!" - говорится в сообщении.

Напомним, заключенные попали на свободу через овочеблок, проломив стену. Беглецы двинули защитную ограду и спрыгнули на Люстдорфскую дорогу. До этого случая вели себя спокойно, попали в колонию для отбытия наказания в разное время и жили в разных блоках. Срок заключения у всех истекает в 20-х годах.

Двое из беглецов отбывали заключение из-за кражи, а третий - за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно малолетней или малолетнего.

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