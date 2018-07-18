Полиция задержала двух беглецов из одесской колонии. Третий на очереди
Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин в Тwitter.
"Специальная операция "Сирена" в действии. Двух беглецов из колонии задержали, на очереди третий!" - говорится в сообщении.
Специальная операция «Сирена» в действии. Двух беглецов из колонии задержали, на очереди третий! pic.twitter.com/82RrfXhaBZ— Дмитрий Головин (@DmytroGolovin) 17 июля 2018 г.
Напомним, заключенные попали на свободу через овочеблок, проломив стену. Беглецы двинули защитную ограду и спрыгнули на Люстдорфскую дорогу. До этого случая вели себя спокойно, попали в колонию для отбытия наказания в разное время и жили в разных блоках. Срок заключения у всех истекает в 20-х годах.
Двое из беглецов отбывали заключение из-за кражи, а третий - за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно малолетней или малолетнего.
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