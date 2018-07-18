Польша выдала Украине экс-бухгалтера "Укрспирта", обвиняемого в растрате 260 млн грн

18 июля, 2018, 11:22

Польская прокуратура постановила выдать Украине бывшего главного бухгалтера украинского госпредприятия "Укрспирт" Сергея Безродного, обвиняемого в растрате более 260 млн грн

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Генеральная прокуратура Республики удовлетворил ходатайство ГПУ о выдаче экс-главного бухгалтера ГП "Укрспирт" С. Безродного в Украину для привлечения к уголовной ответственности. Досудебным расследованием установлено, что Безродный, по предварительному сговору с другими должностными лицами растратил средства госпредприятия на общую сумму 260 млн. 808 тыс. 631 грн и по предварительному сговору группой лиц уклонился от уплаты налогов, приведшее к непоступлению в госбюджет средств в размере 49 859 541,23 грн", - говорится в сообщении.

Безродного передали Украине 16 июля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Дорогуск - Ягодин" в Волынской области. Постановлением Шевченковского райсуда Киева от 17 июля Безродному назначена мера пресечения в виде ареста и определен залог в сумме 27,615 млн грн.