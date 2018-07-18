Полосатый рейс: когда в Киев прибудет первая баржа с херсонскими арбузами
18 июля, 2018, 13:13
Первая баржа с херсонскими арбузами будет отправлена по Днепру в Киев 1-8 августа, однако в продажу они поступят позже
Об сообщил сельхозпроизводитель ООО СП "Нибулон" на своей странице в Facebook.
"Только что завершились переговоры генерального директора компании "НИБУЛОН" Алексея Вадатурского с президентом кооператива "Южный союз" Александр Синенко, во время которых было договорено, 1-8 августа, в период оптимального созревания херсонских арбузов, будет отправлено первое в этом сезоне несамоходное судно с 500 тоннами сладкой ягоды", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в продажу до столичных магазинов первая партия поступит с 15 августа.
- Напомним, транспортация арбузов из Херсона Днепром не осуществлялась с 1993 года.
- Первая за 25 лет баржа прибыла в столицу в августе 2017 года.
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