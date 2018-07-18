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Полосатый рейс: когда в Киев прибудет первая баржа с херсонскими арбузами

Первая баржа с херсонскими арбузами будет отправлена по Днепру в Киев 1-8 августа, однако в продажу они поступят позже

Об сообщил сельхозпроизводитель ООО СП "Нибулон" на своей странице в Facebook.

"Только что завершились переговоры генерального директора компании "НИБУЛОН" Алексея Вадатурского с президентом кооператива "Южный союз" Александр Синенко, во время которых было договорено, 1-8 августа, в период оптимального созревания херсонских арбузов, будет отправлено первое в этом сезоне несамоходное судно с 500 тоннами сладкой ягоды", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в продажу до столичных магазинов первая партия поступит с 15 августа.

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