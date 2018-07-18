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Полезен ли алкоголь для здоровья в малых дозах. Ученые рассказали правду

Ученые провели масштабное исследование и выяснили, вредит ли здоровью алкоголь, если его употреблять маленькими порциями

Об этом пишет BBC.

Мнение о пользе употребления алкоголя в умеренных дозах оказалась мифом. Даже принятые в большинстве стран и рекомендуемые врачами "безвредные нормативы" завышены в несколько раз.

Например, в Британии врачи рекомендуют выпивать в неделю не более чем полторы бутылки вина. В Испании этот лимит в 2,5 раза больше для мужчин и в 1,5 раза - для женщин.

Ученые проанализировали данные почти 600 тыс. людей, которые употребляют алкоголь.

В зависимости от количества выпитого еженедельно участников поделили на восемь групп. Во внимание приняли и другие факторы риска: курение, наличие диабета и тому подобное.

За участниками наблюдали от полутора до 13 лет. За эти годы более 40 тыс. участников разного возраста умерли, более 39 тыс. диагностировали то или иное заболевание сердечно-сосудистой системы.

По данным исследователей, вредное действие алкоголя начинает проявляться уже с 50 граммов спирта в неделю. Эта порция равен около двум небольшим рюмкам вина.

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