Похитили человека и представились сотрудниками администрации президента: полиция задержала двух наглецов

18 июля, 2018, 09:09

В Запорожье задержали двух подозреваемых в похищении жителя Днепра. Они при себе имели поддельное удостоверение работника Администрации Президента

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожья.

В милицию поступило сообщение о похищении жителя Днепра 1997 года рождения 14 июля. Преступление совершили двое мужчин на авто Тойота ланд крузе".

За время потерпевшему удалось связаться со знакомым, которому он рассказал, что его незаконно удерживают и ему угрожает опасность, а также чтобы товарищ сообщил о его местонахождении правоохранителям.

На поиск и задержание злоумышленников был ориентирован личный состав полиции Запорожской области. На стационарном посту "Лавра" в Запорожье, на трассе "Запорожье-Днепр-Борисполь", сотрудники Управления уголовного розыска полиции в Запорожской области, бойцы КОРДа и патрульные остановили указанный автомобиль, в салоне которого находился потерпевший.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в похищении мужчины. Ими оказались двое жителей Днепра, 1988 и 1981 годов рождения. Один из них пытался воспользоваться поддельным удостоверением сотрудника Администрации Президента Украины.

В ходе осмотра полицейские изъяли 2 пистолета, 35 патронов, нож, 3 мобильные телефона и автомобиль, на котором передвигались подозреваемые.

Огнестрельное и холодное оружие направлено на исследование в экспертно-криминалистического центра.

В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.