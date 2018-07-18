Пограничники "накрыли" канал поставки наркотиков и изъяли 8 кг экстази

18 июля, 2018, 12:57

Украинские пограничники разоблачили канал транспортировки наркотиков в нашу страну и изъяли почти 8 килограммов экстази во время осмотра подозрительной машины

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Злоумышленников разоблачили на границе с Польшей. Оперативники пограничной службы определенное время отслеживали и документировали трафик перемещения наркотических веществ, а фигурантов дела взяли на контроль.

На днях одного причастного к незаконной деятельности задержали в пункте пропуска "Краковец" во время попытки перевезти наркотики.

Мужчина, который оказался гражданином Румынии, ехал в Украину на "Audi" литовской регистрации. Пограничники осуществили углубленный осмотр иномарки.

В топливном баке они нашли девять запаянных полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом предварительно экстази, общим весом около 7,8 килограммов.

По данному факту проинформовали сотрудников В СБУ во Львовской области о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Гражданина, наркотическое вещество и транспортное средство передали В СБУ во Львовской области. Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия.