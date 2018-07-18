Подача воды из Украины в Крым поможет России закрепиться там, - Чубаров

18 июля, 2018, 13:33

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что идея продавать днепровскую воду в аннексированный Крым является "абсолютно недопустимой"

Об этом передает "Крым.Реалии".

Чубаров напомнил, что Россия усиливает военное присутствие в Крыму, и если Украина решит продавать воду для полуострова, ее направят, в первую очередь, на нужды российских военных.

"Люди, которые предлагают продавать воду в Крым, стыдливо обходят ряд важных вопросов. То, что будет поступать в Крым, в первую очередь будет использоваться на укрепление военной сферы. Вопрос воды может рассматриваться в вопросе деоккупацию Крыма, освобождения политзаключенных. Это не простой вопрос. Там хотят в первую очередь укрепляться в Крыму военными базами, ракетами, самолетами. Давайте не будем им в этом помогать, а делать все для того, чтобы Россия как можно быстрее покинула Крым", - отметил Чубаров.

Он напомнил события 2015 года, когда по инициативе Меджлиса крымскотатарского народа на административной границе с Крымом была создана акция по гражданской блокаде полуострова, которая препятствовала товарооборота Крыма и материковой части Украин. По информации Меджлиса, большая часть товаров через полуостров поступала в Россию. В результате, по словам Чубарова, Россия была вынуждена в короткие сроки увеличить в несколько раз расходы на Крым.