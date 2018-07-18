Петь, чтобы пройти уровень. В сети набирает популярность новая игра

18 июля, 2018, 13:55

В сети появилась поющая игра One Hand Clapping, в которой нужно задействовать голос, чтобы играть

Приложение доступно на Windows и macOS.

Одним из первых на эту игру обратил внимание известный видеоблоггер PewDiePie.

В этой игре нужно прокладывать дорогу голосом, следуя всем текстовым подсказкам. Например, чтобы высоко подпрыгнуть, нужно взять высокую ноту. Также здесь нужно управлять клавиатурой.