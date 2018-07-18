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Петь, чтобы пройти уровень. В сети набирает популярность новая игра

В сети появилась поющая игра One Hand Clapping, в которой нужно задействовать голос, чтобы играть

Приложение доступно на Windows и macOS.

Одним из первых на эту игру обратил внимание известный видеоблоггер PewDiePie.

В этой игре нужно прокладывать дорогу голосом, следуя всем текстовым подсказкам. Например, чтобы высоко подпрыгнуть, нужно взять высокую ноту. Также здесь нужно управлять клавиатурой.

Игру можно скачать или же поддержать разработчиков любой суммой денег.
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