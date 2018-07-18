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Нардеп от "Самопомощи" заявил, что уходит из Верховной Рады

Народный депутат от объединения "Самопомощь", первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Журжий подал заявление о сложении депутатских полномочий

О это объединение "Самопомощь" сообщил в Facebook.

В своем заявлении Журжий написал, что “в условиях остановки реформ накануне выборов в парламенте невозможно эффективное исполнение депутатских обязанностей”.

По его словам, Верховная Рада остановила проведение реформ налоговой и таможни, введение налога на выведенный капитал, ликвидации ЕСВ, налоговой полиции и экономических подразделений СБУ.

Журжий прошел в Верховную Раду в 2014 году по списку Взаимопомощи. С 2005 по 2014 год возглавлял юридический департамент группы компаний Fozzy Group.

Журжий задекларировал 14,6 млн гривен доходов за 2017 год, из которых лишь 247 тыс. гривен - депутатская зарплата, остальное - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, автомобиля и недвижимости. Журжий является конечным бенефициаром 15 компаний.

 

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